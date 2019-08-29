Ведущий в прямом эфире извинился за слова о Трампе и «русских олигархах»

Американский телеведущий MSNBC Лоуренс О'Доннелл извинился за слова о том, что президент страны Дональд Трамп якобы получал кредиты под гарантии «русских олигархов». Извинения он принес в прямом эфире, пишет The New York Times.

Стоит отметить, что это заявление было сделано после того, как юристы американского президента потребовали опровержения этих слов и пригрозили судом.

Накануне вечером О'Доннелл в прямом эфире затронул эту ситуацию.

«Мы не знаем, является ли информация неточной, мы лишь знаем, что она не была готова к трансляции, и за это я прошу прощения», — сказал О'Доннелл.

Ранее сообщалось, что союзники президента США Дональда Трампа планируют выпустить компрометирующую информацию о журналистах, критикующих президента.