Помощник генпрокурора Украины удалила пост о согласии Вышинского на обмен

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сначала опубликовала пост о том, что экс-главред «РИА Новости» Кирилл Вышинский якобы подписал заявление о согласии на обмен, но затем удалила публикацию. Об этом сообщает «Strana.Ua».

Как отмечается, издание показало скриншот поста Сарган с заявлением о согласии Вышинского от 28 августа. Как пишет пресс-секретарь, журналиста освободили в рамках подготовки к обмену «35 на 35».

Через некоторое время этот пост исчез со страницы помощницы генпрокурора Украины.

Вышинского освободили из-под стражи накануне. Киевский апелляционный суд постановил освободить его под личное поручительство.

Ранее Вышинский поблагодарил причастных к его освобождению.