CNN: странные отношения Трампа с Путиным снова в центре внимания

<img src="//img.gazeta.ru/files3/983/12458983/RTS2JYZP-pic905-895x505-84284.jpg">

Американский президент Дональд Трамп планирует нарушить нормы Соединенных Штатов, предлагая провести следующую встречу на территории своего гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал и пригласить на нее Россию. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что, высказываясь за приглашение российской стороны, Трамп вновь потворствует своему странному и необъяснимому почтительному отношению к президенту России Владимиру Путину. Причем президент США на саммите G7 во время официальных и частных переговоров призывал вернуть в состав международного клуба Россию, несмотря на сопротивление со стороны других лидеров. Российская сторона была исключена из G7 из-за воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Если страна снова вернется в состав клуба, это изменение границ будет утверждено.

Как уточняется, возвращение России стало бы не только выпадом против союзников Соединенных Штатов, но символическим отрицанием наследия предшественников Трампа на посту президента. Поскольку США будут страной, которая будет принимать G7 в следующем году, они могут не только выбирать место для ее проведения, но и гостей. Против приглашения России высказались немецкий канцлер Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо и его британский коллега Борис Джонсон. Согласно материалу, новая инициатива президента США кажется нелогичной , поскольку между Москвой и Западом растет напряженность из-за ситуаций в Сирии и на Украине, а также конкуренции в ракетной сфере.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.