Уснувший в аэропорту глава офиса Зеленского возмутил пользователей Сети

Пользователи соцсетей отреагировали на появившуюся фотографию главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, который в ожидании рейса уснул в аэропорту, сообщает Страна.ua.

На фотот Богдан спит на коленях у своей спутницы во французском аэропорту. Его выложил журналист Юрий Николов в фейсбуке, уточнив, что снимок ему прислали анонимно.

Он отметил, что Богдан «кемарит» вместо присутствия на праздновании Дня Независимости. Ряд пользователей также возмутились этим фактом.

«Второй человек после президента, а запросто на скамейке в аэропорту после гулянки», — прокомментировал один из пользователей.

Другие отметили, что ничего возмутительного в том, что глава офиса президента уснул в ожидании самолета, не видят.

Третьи пользователи сошлись во мнении, что Богдан «знает меру», тогда как генпрокурор страны Юрий Луценко, «дрался в аэропорту»,