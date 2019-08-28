В Кремле высказались об условиях для саммита в «нормандском формате»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что правительство не выдвигает никаких условий для проведения саммита «нормандской четверки». Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, по его словам, для того, чтобы встреча состоялась и прошла результативно, кто-то должен подготовить фундамент для этого

«Кто-то должен проделать «домашнюю работу», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия пока склонна дождаться результатов встречи таких помощников.

Пресс-секретарь заключил, что точное время встречи в «нормандском формате» пока неизвестно, но «есть определенные прикидки».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров огласил условия для подготовки встречи в «нормандском формате».