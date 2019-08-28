Лавров огласил условия для подготовки встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил условия, которые нужны для подготовки новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает Первый канал.

Лавров отмечает, что в первую очередь лидерам «нормандского формата» необходимо начать устойчивое разведение сил и средств Донбассе.

Дипломат сообщает, что работа по данному вопросу еже проходит, но ее нужно закончить.

Как информирует Лавров, другим условием является обеспечение формулы Штайнмайера. Глава МИД России отмечает, что она фиксирует, каким образом будет внедряться закон об особом статусе Донбасса и проводиться выборы.

По словам Лаврова, только после выполнения указанных условий возможно будет начать подготовку к новому саммиту «нормандской четверки».

Ранее стали известны сроки встречи лидеров в «нормандском» формате.