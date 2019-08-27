Песков объяснил, что должно предшествовать встрече в «нормандском формате»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все участники переговоров в «нормандском формате» поддерживают идею их проведения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, разговор о восстановлении такого формата происходит активно и на высшем уровне.

«Эту идею поддерживают все — и Берлин, и Париж, и президент (Украины Владимир) Зеленский, и президент (России Владимир) Путин», — заявил Песков.

Он добавил, что перед проведением такого мероприятия эксперты должны определить его результативность.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств и правительств в «нормандском» формате состоится в сентябре.