Песков объяснил, что должно предшествовать встрече в «нормандском формате»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все участники переговоров в «нормандском формате» поддерживают идею их проведения. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам чиновника, разговор о восстановлении такого формата происходит активно и на высшем уровне.
«Эту идею поддерживают все — и Берлин, и Париж, и президент (Украины Владимир) Зеленский, и президент (России Владимир) Путин», — заявил Песков.
Он добавил, что перед проведением такого мероприятия эксперты должны определить его результативность.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств и правительств в «нормандском» формате состоится в сентябре.