Рабинович счел комитет Рады по свободе слова пустышкой

Депутат украинской Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович охарактеризовал комитет по свободе слова как «пустышку», передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление депутат сделал во время заседания подготовительной группы парламента. По словам Рабиновича, лишенный всех полномочий комитет по свободе слова будет занимать неизвестно чем.

«Вот такие у него «обширные» полномочия! Это не комитет, а пустышка!» — заявил Рабинович.

Он добавил, что представителю их партии предложили его возглавить.

Ранее Руслан Стефанчук, депутат партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной раде могут внедрить новую систему голосования под названием Рада-4.