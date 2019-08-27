В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича

В Киеве задержали министра здравоохранения времен президентства Виктора Януковича — Раису Богатыреву. Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, сообщает «112 Украина».

Пограничники задержали ее в аэропорту «Жуляны», после чего Богатырева была передана правоохранителям. Причина задержания озвучена не была.

Отмечается, что Богатыреву подозревают в хищении государственных денег в особо крупных размерах при предоставлении разрешений на закупку лекарств. Она скрывалась от следствия почти 5 лет.

Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.