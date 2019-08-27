Зеленский определился с кандидатурой премьера, сообщают СМИ
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Президент планирует предложить на пост следующего премьер-министра Украины экономиста Алексея Гончарука, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники и украинские СМИ.
Несколько источников подтвердили данную информацию. Отмечается, что Гончарук и до этого был одним из лидеров среди претендентов на пост премьера.
Кандидатура будет утверждена окончательно в четверг, 29 августа, когда пройдет первое заседание украинского парламента.
Уточняется, что сейчас пост премьер-министра по-прежнему занимает Владимир Гройсман, который был утвержден предыдущим президентом Петром Порошенко.
Ранее Коломойский назвал двух кандидатов на пост премьера Украины.