Зеленский определился с кандидатурой премьера, сообщают СМИ

Президент планирует предложить на пост следующего премьер-министра Украины экономиста Алексея Гончарука, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники и украинские СМИ.

Несколько источников подтвердили данную информацию. Отмечается, что Гончарук и до этого был одним из лидеров среди претендентов на пост премьера.

Кандидатура будет утверждена окончательно в четверг, 29 августа, когда пройдет первое заседание украинского парламента.

Уточняется, что сейчас пост премьер-министра по-прежнему занимает Владимир Гройсман, который был утвержден предыдущим президентом Петром Порошенко.

Ранее Коломойский назвал двух кандидатов на пост премьера Украины.