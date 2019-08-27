Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в Верховную Раду, сообщает «Громадське».

По словам спикера Рады Андрея Парубия, силовики пришли за 10 минут до того, как в парламенте должно было начаться общее тестирование.

Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что действия проводятся в рамках дела о поставках некачественного вычислительного оборудования для системы голосования.