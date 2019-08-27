FP объяснил значимость визита Болтона в Белоруссию

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон посетит Белоруссию. The Foreign Policy пишет о том, что этот визит вызовет недовольство в Кремле, несмотря на попытки Дональда Трампа вернуть Россию в G7.

По словам источников, визит Болтона запланирован на эту неделю. Он станет последним признаком размораживания отношений между Вашингтоном и Минском. При этом российская сторона также стремится углубить свои связи с Белоруссией. Как заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, Болтон понимает, что агрессивная политика президента России Путина может включать в себя замыслы в отношении Минска. Бывший помощник заместителя главы Пентагона Майкл Карпентер в свою очередь подчеркнул, что нельзя относиться к Белоруссии, как к «черной дыре», и игнорировать ее. Экономические и дипломатические связи с Минском позволят США оказывать большее влияние на Белоруссию в долгосрочной перспективе.

Карпентер отметил, что в Кремле рассматривают сценарий союза в Россией, но нет ясности по поводу того, будет ли реализован именно он. Замгоссекретаря США по политическим делам делам Дэвид Хейл также должен посетить Белоруссию в следующем месяце для обсуждения расширения дипломатического присутствия и возможного обмена послами. В Госдепе заявили, что привержены поддержке суверенитета страны и продолжат сотрудничество с белорусским правительством для укрепления демократических институтов. Хербст заявил о значимости визита Болтона, но призвал не переоценивать его, поскольку американская сторона не во всем поддерживает Минск.