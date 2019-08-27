Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что постановление не вступило в силу, поэтому Минюст изучит его и решит вопрос о возможном обжаловании.

Ранее ЕСПЧ постановил выплатить родственникам Магнитского €34 тысячи в качестве моральной компенсации.

В то же время ЕСПЧ признал необоснованной жалобу на произвольный характер лишения Магнитского свободы.