ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи

Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского €34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА «Новости»

Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

В то же время ЕСПЧ признал необоснованной жалобу на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали требованиям.

Ранее сообщалось, что главный информатор по делу Магнитского мог быть связан с британской разведкой.