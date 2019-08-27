ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи

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Могила бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на Преображенском кладбище в... Могила бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на Преображенском кладбище в...
Могила бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на Преображенском кладбище в...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского €34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА «Новости»

Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

В то же время ЕСПЧ признал необоснованной жалобу на произвольный характер лишения Магнитского свободы, признав, что его задержание и заключение под стражу в полной мере соответствовали требованиям.

Ранее сообщалось, что главный информатор по делу Магнитского мог быть связан с британской разведкой.