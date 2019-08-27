СМИ сообщили о приостановке работы Федеральной избирательной комиссии США
close
Федеральная избирательная комиссия США приостановила свою работу в связи с отставкой четвертого из шести председателей Мэттью Петерсена. Об этом сообщает Axios.
По информации издания, комиссия вынуждена прекратить свою работу из-за того, что для ее функционирования требуется наличие не менее четырех уполномоченных представителей для принятия решений на высоком уровне.
Отмечается, что избирком уже сталкивался с подобной ситуацией в 2008 году.
Ранее сообщалось, чтооднопартиец президента США Дональда Трампа примет участие в президентской гонке.