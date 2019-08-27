СМИ сообщили о приостановке работы Федеральной избирательной комиссии США

Федеральная избирательная комиссия США приостановила свою работу в связи с отставкой четвертого из шести председателей Мэттью Петерсена. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, комиссия вынуждена прекратить свою работу из-за того, что для ее функционирования требуется наличие не менее четырех уполномоченных представителей для принятия решений на высоком уровне.

Отмечается, что избирком уже сталкивался с подобной ситуацией в 2008 году.

Ранее сообщалось, чтооднопартиец президента США Дональда Трампа примет участие в президентской гонке.