В Раде заявили о задаче Киева развалить «Московию»

Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила о том, что к миссии Киева относится сдерживание России. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, Россия — агрессор. Гопко отмечает, что миссией Украины является сдерживание его нашествия на демократические ценности и европейскую цивилизацию.

Украинский депутат отмечает, что Киевская Русь должна устроить развал «Московии» и называет ее «тюрьмой народов».

Также Гопко делится своей мечтой о том, что в России «по примеру Украины» начнется декоммунизация, в том числе снос памятников Иосифу Сталину и захоронение тела Владимира Ленина.