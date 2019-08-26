Макрон назвал сроки встречи лидеров в «нормандском» формате

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств и правительств в «нормандском» формате состоится в сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам французского лидера, предстоящая встреча уже запротоколирована. В каком именно городе пройдет мероприятие, Макрон не сообщил.

Ранее сообщалось, что саммит G7 официально открылся во Франции.

С 24 по 26 августа во французском городе Биарриц проходит саммит «Большой семерки», где главы стран собрались обсудить различные международные вопросы, в том числе проблемы экологии.