Порошенко призвал Зеленского поторопиться с решениями по НАТО и ЕС

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что команде президента Владимира Зеленского нужно поторопиться с решениями по НАТО и ЕС. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, на предстоящий в декабре 2019 года саммит НАТО в Лондоне украинская делегация должна прилететь уже с предельно ясным предложением.

Как отмечает Порошенко, до этого времени Зеленскому, кабинету министров и Верховной Раде от заявлений и деклараций нужно переходить к конкретным решениям и проектам, которые позволят приблизиться Украине к ЕС.

Ранее Порошенко призвал нынешнего украинского лидера напомнить Европе об «угрозе» со стороны России.