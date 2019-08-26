Адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной

Адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обмен произойдет 28 и 29 августа.

Адвокат рассказал, что его подзащитного обменяют на одного из украинских моряков. Однако он не уточнил на какого именно.

Он уточнил, что в настоящее время Саттаров доставлен в Службу безопасности Украины и проходит юридические процедуры оформления обмена.

Ранее сообщалось, что трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену.