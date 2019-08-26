Депутат ГД оценил ссору Трампа с лидерами G7 из-за России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал ссору президента США Дональда Трампа с членами G7 из-за России на саммите в Биаррице. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, спор связан не с темой разговора о возвращении России в формат G8, а с отношением европейских лидеров к Трампу.

Морозов считает, что Европа опасается напора американского главы, так как обычно ЕС принимает решения осторожно и взвешено, учитывая интересны всех участников.

«Европейцы в принципе не против возвращения России в G7, в пользу этого говорит тот факт, что инициатором поднятия этого вопроса на саммите был французский лидер Макрон», — отметил депутат.

Он добавил, что перед этим Европа должна обсудить условия возвращения России.

Также Морозов уточнил, что российская сторона не должна «взять и вернуться по первому зову». Для этого необходимо ослабить или снять антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за вопроса о возвращении России.