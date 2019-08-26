Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг Украины
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Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Об этом он написал в фейсбуке.
Как отмечается, такое заявление он сделал во время дня города, поздравив жителей Донецка с праздником.
По его словам, настанет время, когда это произойдет.
«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!», — подчеркнул Порошенко.
До этого экс-президент также обещал, что над Донецком будет развеваться флаг Украины.
Помимо этого, он неоднократно выражал уверенность, что украинский флаг поднимут и над российскими городами, в частности над Севастополем и Ялтой.
Ранее депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко.