Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг Украины

Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Об этом он написал в фейсбуке.

Как отмечается, такое заявление он сделал во время дня города, поздравив жителей Донецка с праздником.

По его словам, настанет время, когда это произойдет.

«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!», — подчеркнул Порошенко.

До этого экс-президент также обещал, что над Донецком будет развеваться флаг Украины.

Помимо этого, он неоднократно выражал уверенность, что украинский флаг поднимут и над российскими городами, в частности над Севастополем и Ялтой.

Ранее депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко.