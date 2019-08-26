Трамп поспорил с лидерами G7 из-за возвращения России

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Дональд Трамп прибывает на саммит G7 Дональд Трамп прибывает на саммит G7
Дональд Трамп прибывает на саммит G7
Reuters

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку», передает РИА «Новости».

Отмечается, что при обсуждении вопроса о возвращении Москвы на саммит у Трампа возник спор с другими лидерами.

Дискуссия, как сообщается, вызвала большие споры за совместным ужином глав государств.

Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет, стальные лидеры «семерки» выступили против предложения Трампа.