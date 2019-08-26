Трамп поспорил с лидерами G7 из-за возвращения России

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку», передает РИА «Новости».

Отмечается, что при обсуждении вопроса о возвращении Москвы на саммит у Трампа возник спор с другими лидерами.

Дискуссия, как сообщается, вызвала большие споры за совместным ужином глав государств.

Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет, стальные лидеры «семерки» выступили против предложения Трампа.