В Абхазии прошли выборы президента
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Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия проинформировала, что явка на выборах президента страны превысила 56%. Об этом информирует ТАСС.
По словам Гогия, данный показатель приведен по состоянию на 19:30 мск.
Как известно, для признания выборов состоявшимися явка должна превышать отметку в 50%.
Таким образом, выборы признаны таковыми.
Сообшается, что среди претендентов на пост лидера Абхазии есть действующий президент Рауль Хаджимба и еще восемь кандидатов.
Как отмечается, для победы в первом туре кандидату нужно получить более половины голосов от числа тех, кто пришел голосовать.