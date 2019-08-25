В Абхазии прошли выборы президента

Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия проинформировала, что явка на выборах президента страны превысила 56%. Об этом информирует ТАСС.

По словам Гогия, данный показатель приведен по состоянию на 19:30 мск.

Как известно, для признания выборов состоявшимися явка должна превышать отметку в 50%.

Таким образом, выборы признаны таковыми.

Сообшается, что среди претендентов на пост лидера Абхазии есть действующий президент Рауль Хаджимба и еще восемь кандидатов.

Как отмечается, для победы в первом туре кандидату нужно получить более половины голосов от числа тех, кто пришел голосовать.