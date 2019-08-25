Трамп раскрыл подробности работы по возвращению России в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители стран на саммите G7 обсудили тему присоединения России к мероприятию в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

Не называя конкретных имен, он отметил, что среди лидеров есть те, кто поддерживают данную идею. Однако страны «большой семерки до сих пор не пришли к общему мнению.

«Дискуссии по этому вопросу идут», — добавил Трамп.

Американский лидер добавил, что в настоящее время ведется работа по присоединению России к саммиту G7. По мнению Трампа, такие изменения будут носить положительный характер.

Ранее сообщалось, что Трамп сам предложил пригласить Россию для участия в саммите.