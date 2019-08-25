Зеленский ни разу не напомнил о России в День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Дне независимости страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

В начале своего выступления украинский лидер поблагодарил всех, кто сейчас находится на востоке страны и защищает Украину.

Он отметил, что Украине не 28 лет, а больше. В подтверждении своих слов Зеленский перечислил события, относящиеся, по его мнению, к украинской истории.

Он также добавил, что после войны в Донбассе Украина родилась во второй раз как страна.

Кроме того, Владимир Зеленский посоветовал украинцам быть единым народом. Он пояснил, что необходимо каждое утро говорить себе: «я украинец и я могу все».

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил на Дне независимости Украины.