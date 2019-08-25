Как США управляли Украиной при Порошенко, рассказал депутат Рады

Депутат Рады Александр Онищенко рассказал, как Соединенные Штаты управляли Украиной при бывшем главе государства Петре Порошенко. Об этом сообщает NewsOne.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) управлялось американским куратором, а также использовалось как средство давления на украинские власти для принятия определенных решений.

Он отметил, что речь идет о Карен Гринвей, которой управлял Госдеп и которая контролировала НАБУ через посольство США.

Депутат также добавил, что такие кураторы собирали компромат на Порошенко для того, чтобы и дальше им манипулировать.

Он пояснил, что бывший украинский лидер просто выполнял волю определенных лиц в США, которые давали ему за это некие преференции.

Ранее сообщалось, что Порошенко покинул Украину.