В Кремле отреагировали на отставку посла России в Британии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на отставку Александра Яковенко с поста российского посла в Британии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное решение не показывает ухудшение отношений между Россией и Британией.

Он уточнил, что речь идет об обычной ротации глав дипломатических представительств.

Яковенко был послом России в Британии с 2011 года. Недавно он вернулся на родину.

Ранее сообщалось, что временным поверенным в делах посольства станет советник-посланник Иван Володин.