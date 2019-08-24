Посол России Яковенко покинул свой пост в Лондоне

Посол России в Лондоне Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление диппредставительства.

Как отмечается, что Яковенко также представлял Россию в Северной Ирландии. После завершения миссии дипломат намерен вернуться на родину.

В посольстве также сообщили, что временным поверенным в делах диппредставительства назначен советник-посланник Иван Володин.

Ранее сообщалось, что Россия поменяет посла в Британии.