Китай опротестовал решение США повысить пошлины

Китай выразил протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на товары из КНР. Об этом заявили в министерстве коммерции страны, передает РИА «Новости».

В ведомстве опротестовали решение Америки увеличить денежный сбор на китайский импорт объемом $550 млрд.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая до 30%.

Ранее сообщалось о готовности Трампа к диалогу с КНР после его обещания повысить пошлины