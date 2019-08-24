Меркель огласила основные темы переговоров на саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель перечислила список основных тем, которые будут обсуждаться приглашенными лидерами на саммите «Большой семерки» во Франции. Видео с заявление появилось на странице правительства в фейсбуке.

Как отметила Меркель, страны обсудят ситуацию в Донбассе, отношения стран с российской стороной, а также мировую экологическую проблему на основе пожаров в лесах. Кроме того лидера стран затронут темы с Ливией и Сирией.

«Говорить друг с другом намного лучше, чем говорить друг о друг», — подчеркнула Меркель.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск назвал G7 трудным испытанием единства.