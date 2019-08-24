Туск назвал G7 трудным испытанием единства

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что предстоящий саммит «Большой семерки» станет настоящим трудным испытанием единства и солидарности. Об этом сообщает Reuters.

По его мнению, на прошлом G7 лидерам крупных стран было трудно найти общий язык, однако он надеется, что ситуация изменится в положительную сторону.

Стоит отметить, что в настоящее время Туск уже прибыл во Францию для участия в саммите.

На брифинге он отметил, что торговые войны между странами еще больше могут подорвать доверие между ними.

Ранее Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7.