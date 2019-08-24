Глава ЕС предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7. Передает РИА «Новости».

По его словам, он принял такое решение после того, как некоторые страны выступили с намерением вернуть Россию в G7, хотя причины по которым ее исключили из G8 по-прежнему актуальны.

«Я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», — подчеркнул Туск.

Ранее сообщалось, что Пушков посоветовал Украине забыть о G7 ради спасения от вымирания.