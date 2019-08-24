Зеленский рассказал, с чего начинается его утро

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро. Об это он сказал на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости Украины, сообщает «112 Украина».

По словам лидера страны, каждое его утро начинается с смс от Генштаба.

Также он отметил, что украинская независимость далась стране не так просто.

«Независимость не появилась по взмаху волшебной палочки», — констатировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил на Дне независимости Украины.