Савченко порадовалась началу украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заверила, что в ближайшее время россияне начнут без труда понимать украинский язык. Об этом она сказала в эфире NewsOne.

С ее точки зрения, это произойдет, так как в России часто показывают выступления политиков с Украины. Например, ее выступления сопровождаются субтитрами и не переводятся.

«И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании», — заявила Савченко.

Ранее сообщалось, что на выборах в Раду Савченко получила 8 голосов. Она выдвигалась от одномандатного избирательного округа №51 в Донецкой области. Однако от региона в Верховную раду прошел самовыдвиженец Александр Ковалев.