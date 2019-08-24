СМИ узнали новую должность главы МВД Украины

СМИ сообщили о должности, которую может получить глава украинского МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает «Главред».

Отмечается, что речь идет о должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

«Вчера за один день получил из двух разных источников слух о том, что Арсена Авакова могут отправить на должность секретаря СНБОУ», — заявил депутат Рады и журналист Сергей Лещенко.

Согласно имеющейся информации, президент Украина Владимир Зеленский благодарен министру за нейтралитет на выборах, поэтому собирается оставить его у власти.

Ранее Аваков в шутку предложил продавать в Россию изъятые полицией наркотики.