Макрон: капитализм деградировал и сошел с ума

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал после саммита G7 реформировать систему мировых отношений. Об этом сообщают французские СМИ.

По словам политика, необходимо пересмотреть существующую международную систему. Он подчеркнул, что нынешняя модель «заржавела», что связано с деградацией демократии.

«А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума — так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии», — заявил Макрон.

Он добавил, что к изменениям должны быть также причастны международные организации, а также предприятия и фирмы.

Ранее Макрон попросил Джонсона уважать целостность европейского рынка.