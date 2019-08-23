Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России

Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Уточняется, что ограничительные меры начнут действовать 26 августа, тогда же будет опубликован соответствующий официальный документ.

Согласно уведомлению, данное решение было принято госсекретарем США Майклом Помпео еще 29 марта.

Отмечается, что новый пакет включает в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России.

Первый пакет санкций по «делу Скрипалей» вступил в силу в августе прошлого года.

Ранее в Совфеде прокомментировали новые санкции США против России.