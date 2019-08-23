Экс-советник Трампа Скарамуччи назвал президента сумасшедшим

Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что у американского лидера психические проблемы, которые помешают ему в переизбраться на второй срок. Об этом сообщает MarketWatch.

«Трампу 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что он в ситуации, когда дело будет только ухудшаться», — сказал Скарамуччи.

Тем не менее, экс-советник Трампа заметил, что прошлогодние высказывания главы Белого дома кардинально отличались от тех, что он говорит сейчас. По словам политика, президент США ранее не называл себя «королем Израиля» или «избранным».

«Я не могу с чистой совестью поддержать переизбрание этого человека», — заявил Скарамуччи.

Он также отметил, что Трамп является «сумасшедшим, который катится по наклонной плоскости».

Ранее сообщалось, что Трамп назвал себя избранным.