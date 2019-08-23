США объявили о новых санкциях против России

Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Как отмечается, ограничительные меры вступят в силу 26 августа текущего года сразу после публикации документа о введении санкций.

Ранее сообщалось, что СМИ сообщили о новых санкциях против России. Введение второго пакета санкций против России, связанных с делом об отравлении в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, одобрил президент США Дональд Трамп.