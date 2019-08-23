Формула обмена заключенными между Россией и Украиной может измениться

Формула обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может измениться. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин в интервью агентству УНН.

До этого стало известно, что обмен между странами может произойти по формуле 33 на 33.

По его словам, новая формула будет примерно такой же. Он также отметил, что обмен пленными состоится совсем скоро.

Адвокат пояснил, что ему известен список заключенных, участвующих в обмене, но называть их фамилии он отказался.

Уточняется, что ранее Рыбин заявил о готовящемся обмене и сказал, что в нем будут участвовать Александр Баранов, Алексей Одинцов, Игорь Кимаковский, Евгений Мефедов. Он добавил, что будут и другие.

Ранее сообщалось, что адвокат осужденных на Украине россиян допустил их помилование.