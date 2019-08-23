В Германии заявили, что участие России в G8 находится в компетенции США
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В ведомстве канцлера Германии Ангелы Меркель прокомментировали возможность участия России в саммите G7 в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Источник заявил, что вопрос о приглашении России находится в компетенции стороны США.
Он отметил, что в 2020 году саммит пройдет на территории США, поэтому власти страны будут решать, кого приглашать на G7.
По мнению представителя ведомства, позиция в отношении России не изменилась. Он подчеркнул, что предпосылки для смены формата «остаются такими, какими есть».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вновь выступил за восстановление G8 с участием России.