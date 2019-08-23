В Германии заявили, что участие России в G8 находится в компетенции США

В ведомстве канцлера Германии Ангелы Меркель прокомментировали возможность участия России в саммите G7 в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник заявил, что вопрос о приглашении России находится в компетенции стороны США.

Он отметил, что в 2020 году саммит пройдет на территории США, поэтому власти страны будут решать, кого приглашать на G7.

По мнению представителя ведомства, позиция в отношении России не изменилась. Он подчеркнул, что предпосылки для смены формата «остаются такими, какими есть».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вновь выступил за восстановление G8 с участием России.