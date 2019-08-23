Зеленский обсудил с ветеранами их проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский вышел к ветеранам и участникам боевых действий в Донбассе и поговорил с ними об актуальных проблемах. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что Зеленский заверил украинцев, что государство будет решать их проблемы.

По его словам, он в курсе основных трудностей ветеранов, таких как медицинское обеспечение, реабилитация, социальная адаптация, получение земли, жилья, льготное растаможивание автомобилей.

Ранее сообщалось, что Зеленский ждет скорого решения вопроса об обмене задержанных с Россией.