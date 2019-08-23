Депутат Госдумы сравнила возвращение Крыма в Россию с джазовой импровизацией

Депутат Госдумы Светлана Савченко сравнила возвращение Крыма в состав России с джазовой импровизацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, импровизация — это одно из проявлений свободы. Она отметила, что любая хорошая импровизация готовится несколько лет, так и присоединение полуострова случилось не сразу.

«Для меня Крым в России – это очень хорошая импровизация, если брать аналогию с джазом», — заявила Савченко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

Ранее сообщалось, что The Guardian назвала Крым российским.