Песков назвал «международным шопингом» идею Трампа приобрести Гренландию

Желание президента США Дональда Трампа приобрести у Дании Гренландию не является делом Кремля, Россия не занимается международным шопингом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы таким международным шопингом не занимаемся», — сказал Песков.

При этом он отметил, что между Соединенными Штатами и Датским королевством определенно «пробежала черная кошка».

«Но еще раз повторяю: это не наш вопрос. Мы не хотели бы вмешиваться», — резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в размере $600 млн за передачу Гренландии.