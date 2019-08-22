Джонсон пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение России в G7
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Англия проголосует против возвращения России в G7. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Отмечается, что о своем решении Джонсон заявил во время телефонного разговора с Зеленским.
Уточняется, что глава Украины поблагодарил британского премьера за твердую и принципиальную позицию Великобритании.
Поясняется, что Джонсон согласился с Зеленским о невозможности возвращения России в G7, где решаются глобальные международные проблемы.
Ранее сообщалось, что Меркель и Джонсон прокомментировали идею возвращения России в G7.