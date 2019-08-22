Захарова оценила слова Зеленского об условиях возвращения России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке заявление украинского главы Владимира Зеленского, который назвал условия для возвращения России в G8.

По ее словам, Зеленскому «подсунули бессмысленный набор букв». Свое высказывание она аргументировала тем, что украинский президент неверно выразился о дипломатии, высокой дипломатии и нахождении России в повестке.

Также она добавила, что от Зеленского ждут сигналы не в интернете, а в реальности.

Кроме того, Захарова сказала, что будет «по-братски» консультировать главу Украины, пока не укомплектован МИД страны.

«А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», — заключила представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8. По мнению лидера Украины, такое действие покажет миру, что Россия «готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».