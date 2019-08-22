В Госдуме отреагировали на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8

В Госдуме ответили на предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять Крым на членство в G8. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев, передает РИА «Новости».

По его словам, само предположение Зеленского о том, что Россия готова обменять более двух миллионов жителей Крыма на членство в какой-то международной структуре абсурдно.

«Россия не торгует своими гражданами и территориями», — заявил Бахарев.

Он также отметил, что российский статус Крыма не является предметом для обсуждения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал условия для возвращения России в G8.