Украинские силовики спровоцировали вспышку чумы в Донбассе

Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы. Об этом сообщает »ПолитНавигатор» со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.

Отмечается, что распространение инфекции произошло из-за того, что одного из военных укусила крыса. Позже пострадавший заразил своих сослуживцев.

Поясняется, что украинские медики поставили инфицированным предварительный диагноз — чума.

«Кроме чумы, этому военнослужащему диагностирован лептоспироз, поражающий печень и почки. По предположению медиков, эту инфекцию он получил в результате укуса летучей мыши, которую он хотел приручить», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время больные находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что жителей Приморья предупредили о вспышке африканской чумы.