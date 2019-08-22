Украинские силовики спровоцировали вспышку чумы в Донбассе
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы. Об этом сообщает »ПолитНавигатор» со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.
Отмечается, что распространение инфекции произошло из-за того, что одного из военных укусила крыса. Позже пострадавший заразил своих сослуживцев.
Поясняется, что украинские медики поставили инфицированным предварительный диагноз — чума.
«Кроме чумы, этому военнослужащему диагностирован лептоспироз, поражающий печень и почки. По предположению медиков, эту инфекцию он получил в результате укуса летучей мыши, которую он хотел приручить», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время больные находятся на карантине.
Ранее сообщалось, что жителей Приморья предупредили о вспышке африканской чумы.