Захарова оценила возможность возвращения России в G8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу возможности возвращения России в G8. Об этом передает «Говорит Москва».

По ее словам, российской стороне нужно направить предложения для рассмотрения.

«Сейчас сложно понять, о чем идет речь», — прокомментировала Захарова.

Дипломатический представитель также заявляет, что обсуждение темы включения России в «большую семерку» нужно перенести из публично-развлекательной в профессиональную сферу.

Как отмечает Захарова, что это необходимо сделать, если G7 «хочет позиционировать себя как серьезный формат».

Ранее Макрон сообщил, от чего зависит возвращение России в G7.