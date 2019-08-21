Команда Трампа надеется, что правонарушителей по российскому делу накажут

Президент США Дональд Трамп и его союзники надеются, что федеральные следователи Соединенных Штатов, в течение двух последних лет расследовавшие действия американского лидера, перестанут это делать, а займутся правонарушителями по российскому делу. Об этом передает издание Politico.

Старший советник Трампа Келлианн Конуэй ранее уже заявляла, что нужно расследовать тех, кто занимался «российским делом».

Сторонники Трампа полагают, что следователи Министерства юстиции обнародуют правонарушения со стороны федерального правительства, от команды бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера до спецслужб.

«Ни одна из виновных сторон не должна спать спокойно», — прокомментировал советник президента США Майкл Капуто.

Ранее Мюллер, который расследовал «российское дело», заявил, что его окончательный доклад не оправдал американского лидера Дональда Трампа в возможности совершения им преступлений.